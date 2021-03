Heroin konfiskeret i lejlighed - tre personer varetægtsfængslet

To mænd og en kvinde blev tirsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus efter, at de mandag blev anholdt under en politiaktion i en lejlighed Aarhus C.

Under ransagning af lejligheden fandt politiets specialpatrulje over 300 gram heroin, og de tre personer blev sigtet for besiddelse af narko med henblik på videresalg.