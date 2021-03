Påsat brand ved vaccinationscenter: Politiet efterlyser vidner

Derfor holder vaccinationscentret også åbnet som planlagt tirsdag. Men til trods for det, så tager politiet sagen med alvorligt.

- Vi ser med stor alvor på den her sag, og vi er i fuld gang med et bredt efterforskningsarbejde. Derfor ønsker vi også at komme i kontakt med vidner, der måske kan have set noget mistænkeligt i løbet af natten i området omkring vaccinationscenteret, siger Martin Løye, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi, i pressemeddelelsen.

Midt- og Vestjyllands Politi kan kontaktes på tlf. 114, hvis man har oplysninger i sagen.