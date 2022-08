Her maler hele byen på busskurene - og det er ganske lovligt

Faktisk har Merete en plan med samtlige busskure i byen - og folket, der skal udføre farvelægningen. Børnehaven Børnesymfonien, en 4. og en 7. klasse fra Tranbjergskolen samt FDF-spejdere er blandt nogle af dem.

- Min store overbevisning er, at når man er fælles om at lave et projekt, er man også fælles om at passe på det, siger kunstneren.