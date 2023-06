Her er planen for dobbelt royalt besøg

Kongeskibet Norge og Kongeskibet Dannebrog ankommer efter planen klokken 10 ved Honnørkajen, og her er det så planen, at det danske kronprinsepar officielt byder norske Kong Harald og Dronning Sonja velkommen til det jyske.

Efter torsdag aften at have spist middag med Dronning Margrethe på Amalienborg, går det kongelige norske og danske par ombord på hver deres kongeskib og sætter kursen mod Aarhus.

Kongehuset har torsdag offentliggjort programmet for det planlagte norske to dages statsbesøg i næste uge, hvor det norske kongepar tilbringer den ene dag i Aarhus i selskab med det danske kronprinsepar.

Aarhus Kommune har torsdag udsendt et program for det royale besøg:

Her deltager parrene nemlig i litteraturfestivalen LiteratureXchange, hvor de skal overvære en samtale mellem to af Skandinaviens store skønlitterære forfattere, norske Linn Ullmann og danske Naja Marie Aidt. Festivalen forløber over 11 dage med 150 arrangementer.

- Jeg er beæret over den kongelige deltagelse ved et af vores arrangementer og i den store publikumsinteresse for vores program, siger festivalleder Jette Sunesen i en skriftlig udmelding forud for besøget.