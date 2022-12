Hånede homoseksuelle: 28-årig tiltalt for hadforbrydelse og racisme

Ifølge anklageskriftet fik de tre mænd hjælp af en nu 41-årig mand, der deltog i planlægningen og forsynede dem med remedier.

Han blev i 2020 idømt et års fængsel for at have planlagt eller deltaget i flere former for hærværk rettet mod jøder, homoseksuelle og venstreorienterede.

Den 28-åriges forsvarer, advokat Jesper Håkonsson, har ingen kommentarer forud for retssagen.

Dommen ventes at falde onsdag.

