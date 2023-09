Gør det markant dyrere at have bil i Aarhus

Det bliver igen dyrere at have bil i Aarhus. Natten til fredag vedtog et bredt flertal i byrådet budgettet for næste år, og der blev det igen til en prisstigning for at parkere i byen.

I 2023 hævede man parkeringstaksterne for 20 millioner kroner, og i 2024 bliver de igen hævet med 25 millioner kroner.

Det skal mindske trængsel og hjælpe med at gøre kommunen mere klimavenlig, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

- Vi bruger de midler, vi får ved at hæve p-afgiften, til at investere i grøn mobilitet, bedre fremkommelighed i byen, mindre trængsel og en reduktion af CO2, siger han til TV2 Østjylland.



Store stigninger på vej

Hvis man bor i byen og har en bil, betyder prisstigningerne, at en beboerparkering i fremtiden vil koste 2.500 for første bil og 3750 kroner for nummer to og efterfølgende biler.

Tidligere kostede en beboerlicens 500 kroner om året.

Har man en såkaldt nul-emissionsbil bliver afgiften på 500 om året, det var tidligere gratis.

Der er dog også enkelte lyspunkter for bilisterne i nattens aftale. I forliget har partierne vedtaget at etablere 50 korttidspladser i midtbyen, der skal hjælpe det lokale erhvervsliv.

Der bliver desuden oprettet ti p-pladser i aften- og nattetimerne til medarbejdere i den udekørende hjemmepleje på pladser, der i dagtimerne er forbeholdt håndværere.

Gratis parkering i aftentimerne

Der bliver indført gratis parkering i p-huse i aftentimerne i grøn zone, og timetaksten i de kommunale p-huse bliver sat ned med to kroner i timen.

Til gengæld fjerner man to timers gratis parkering på udvalgte strækninger i gul zone.

Partierne bag forliget skriver i aftaleteksten, at det samlet skal gøre det lettere at være beboer med bil i byen.

- Med de fremlagte justeringer forventes der mindre søgetrafik og bedre muligheder for, at beboere kan finde parkering til deres biler, hvilket alt i alt forbedrer fremkommeligheden i Midtbyen og mindsker CO2-udslippet. Finansieringen anvendes som en del af den grønne mobilitetsplan, skriver de i forligsteksten, der blev indgået med 29 ud af 31 stemmers flertal i byrådet.