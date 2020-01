Gerningsmand fængslet og udvist efter at have overfaldet dørmand

Mandag blev en 27-årig mand idømt 11 måneders ubetinget fængsel og udvist til Somalia ved Retten i Aarhus.

Dommen skyldes, at han overfaldt en dørmand foran en bar på Sankt Clemens Stræde i Aarhus natten til den 18. oktober.

Læs også Tre mænd kendt skyldige: Trampede og sparkede 18-årig i hovedet

Den 27-årige blev kendt skyldig i at have overfaldet en dørmand med en 7 kilo tung jernstolpe, der ramte dørmandens baghoved.

- Dørmanden fik en flænge i hovedet og blev syet, fortæller anklager Steffen Dam Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Dørmanden slap dog heldigt afsted på trods af overfaldet.

Læs også Østjyde i Kina bestiller mad hjemmefra og bruger maske

- Det er et alvorligt overfald, og det kunne have endt meget værre. Det er utroligt farligt at blive overfaldet sådan, siger anklager Steffen Dam Andersen.

Overfaldsmanden har tidligere fået en voldsdom med en advarsel om udvisning. Denne gang vurderede retten dog, at der er grundlag for at udvise ham, selvom den 27-årige har boet i Danmark i næsten 20 år og har familie her.

Han erkendte at have slået dørmanden, men ankede dommen på stedet.