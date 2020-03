Pengekasse fundet i buskads - indeholder gamle pengesedler

Lørdag formiddag gik Brian Jonassen en tur med sin hund i området nær sit hjem i Solbjerg.

I et område med nogle træer spotter han en sort mulepose, der vækker hans interesse.

- Jeg bliver nysgerrig, fordi jeg kan se en hvid metalboks, som er en gammel pengekasse, siger Brian Jonassen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Østjysk musiksamarbejde skal få træer til at gro

Pengekassen viste sig at indeholde en gammel 10- og 20-kroneseddel, et dankort, mønter fra blandt andet Spanien og Grækenland, samt en masse gamle kvitteringer.

Brian Jonassen tog det interessante fund med under armen hjem til sine to drenge på 8 og 10 år.

Læs også Unik møntsamling og smykker: Politiet efterlyser ejere til tyvekoster

- De synes, det var utroligt spændende. Der gik lidt Sherlock Homes i den med at prøve at få skilt mønterne og kvitteringerne i bunden af den her suppe af mudder og grene, siger Brian Jonassen og fortsætter:

Det er mere affektions- og historiefortælling end guld og diamanter.

10-kroneseddelen blev taget ud af brug i 1980. Foto: Brian Jonassen

Fået fat på mulig ejermand

Ifølge Brian Jonassen tyder det på, at fundet har en del år på bagen. Nogle af kvitteringerne i posen går nemlig helt tilbage til midten af 90'erne.

Ved hjælp af informationen på dankortet i posen forsøgte Brian Jonassen at google sig frem til en eventuel ejermand. Dog uden held.

I stedet startede Brian Jonassen en telefonkæde med folk i lokalområdet, og det har muligvis givet pote.

- For fem minutter siden ringede en ældre herre, som formentligt her i dag kigger forbi, siger Brian Jonassen og fortsætter:

- Det er fantastisk at bo i et lokalsamfund, hvor man ved hjælp af tre telefonopkald måske kan finde frem til den rette person.

Sedlerne er blevet en smule gullige efter formentlig mange år i buskadset.