Fyrværkeri kan købes fysisk helt frem til nytårsaften

Han afbestilte sit telt og oprettede i stedet en webshop, hvorfra kunderne kunne bestille deres fyrværkeri og senere afhente det.



Men - med dagens udmelding har Søren Rasmussen nu igen bestilt et stort telt, hvorfra han fra den 27. december vil kunne sælge krudt til festglade kunder, som søger det helt rigtige glimmer til at fejre enden på 2020 og et forhåbentlig lysere 2021.

- Nu får vi igen mulighed for at give den rådgivning, vi kan give til kunderne fysisk, og det er det, der er sjovt ved at fejre fyrværkeri. Nu får vi den fest, vi plejer at have, siger Søren Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.