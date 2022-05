Frivillige hjalp Jens' familie, da ulykken ramte - nu vil han give tilbage

- Jeg er 14 år gammel, og min far begik selvmord for et halvt år siden.

- Jeg er 12 år, og jeg er her, fordi min far er død af kræft.

Ordene kommer fra to af børnene i sorggruppen Skyggebørn, der holder til i det centrale Aarhus. Her får børn og unge med kritisk sygdom og død inde på livet nogle at tale med om den altopslugende sorg.