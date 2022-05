De startede som besøgsvenner - nu har Karin og Ruth fået et unikt venskab

Karin Hebsgaard håber også, at der er er flere unge, der melder sig som besøgsven. For man får også selv en masse ud af det, fortæller hun.

- Unge mennesker ville også have godt at af vide, hvordan ældre mennesker gebærder sig ude i samfundet. Vi er ikke bare sådan nogle, der sidder og triller tommelfinger og strikker – vi vil gerne ud og opleve noget. Det at være besøgsven, det er ikke kun, at man føler, man er noget for andre. Den anden person kan også være noget for dig, siger Karin Hebsgaard.

Og de to kvinder har da også allerede fået et unikt venskab.

- Det har været en guds gave for mig at komme til at kende Karin, siger Ruth Jessin.



Se hele indslaget om Karin, Ruth og de andre frivillige ildsjæle her: