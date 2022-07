Fri kongesnog stadig ikke fundet

- Vi gør ikke så meget mere. Den skal nok vise sig igen, men det vil være fint at få den samlet ind, siger Anne Tiedemann, kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi.

Hun fortæller, at den mexikanske kongesnog er meget almindelig blandt hobbysamlere, og at det er yderst sjældent, at slanger i fangenskab slipper løs.