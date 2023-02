Først købte de rederiet - nu gør de direktør til topchef

Der bliver rokeret rundt i toppen hos det velkendte aarhusianske rederi Molslinjen.

Det oplyser rederiet selv i en pressemeddelelse fredag. Tidligere i år faldt Molslinjens opkøb af rederiet ForSea på plads, da både de danske og de svenske konkurrencemyndighed meddelte, at de ikke havde indsigelser mod handlen, som giver Molslinjen betydeligt vokseværk.

I denne uge er handlen så endeligt gennemført gennem den såkaldte closing - eller på dansk er pengene faldet. ForSea sejler mellem Helsingør og Helsingborg.

I forlængelse skal der nu rokeres rundt i ledelsen. Det betyder, at Kristian Durhuus, direktør for nu opkøbte ForSea, fra 15. marts tiltræder som CEO for Molslinjen.

- Nu skal ForSea og Molslinjen integreres til ét sammenhængende rederi, som er rustet til især den kommende og igangværende grønne omstilling, som bliver afgørende for skibsfarten de kommende år, siger Kristian Durhuus.