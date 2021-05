Flyttede ind i april: Nyt plejehjem mangler 20 millioner kroner

Ellers er frygten, at man kommer til at gå ud ad samme vej som Randers kommune. En uvildig rapport konkluderede tidligere på året, at Randers kommune i forbindelse med opstarten af demensplejehjemmet Huset Nyvang havde sat alt for få penge af.

Projektet var simpelthen dødsdømt fra start.

- Det siger mig jo, at man ikke har lært af de fejl, der er blevet begået. Det er dokumenteret gang på gang, at hvis man ikke følger op med høj faglighed, tilstrækkelig normering og ressourcer, får vi flere og flere af de katastrofale episoder, siger Nis Peter Nissen, der er formand for Alzheimerforeningen.

Skovvang bliver først indviet officielt i september, og de sidste 25 pladser bliver også først besat i 2022.

- Vi er et specialplejehjem. Vi er fyrtårnet indenfor demensområdet i Aarhus kommune, og det må politikerne tilvejebringe grundlaget for, siger Søren Seeberg Sørensen.