Abe-opdrætter frygter forbud efter abe-tragedie: Ser hellere, der stilles flere krav

Han så derfor hellere, at kravene til ejerne blev strammet - for eksempel hvad angår registrering.

- I stedet for forbud, vil jeg hellere have nogle krav.

- Det kunne eksempelvis være, at man skal registrere sit dyrhold, og når man så har registreret det, så skal man også give samtykke til at relevante myndigheder til enhver tid, uden yderligere tilladelse, skal have adgang til at kunne se, at dyrene bliver holdt ordentlig. Det, synes jeg, vil være en rigtig god løsning på det, siger han.

Ærgerlig sag

Sagen fik søndag Dyrenes Beskyttelse til at slå på tromme for et forslag om en såkaldt positivliste i stedet for en negativliste i lovgivningen. I øjeblikket er der nemlig lovgivet om, hvilke dyr man ikke frit må holde, men det vil organisationen have ændret til det modsatte. Altså så listen viser, hvilke dyr man frit må holde.

- Der vil sådan en abe ikke være på, fordi den har så specialiserede krav, for vi mener ikke, det er en, alle burde have lov at have, sagde Annesofie Meilvang, biolog og projektleder hos Dyrenes Beskyttelse, søndag til TV 2 ØSTJYLLAND.

Og listen er der faktisk opbakning til fra Foreningen Eksotiske Pattedyr, fortalte foreningens formand tidligere på dagen.

- Vi skal mødes med Dyrenes Beskyttelse, og vi bakker op om deres forslag om en positivliste, siger foreningens formand Niels Brandt, der selv har silkeaber i sit hjem i Silkeborg Kommune.