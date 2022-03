Flere hundrede boliger klar til flygtninge

Men indtil en eventuel nedrivning kan bygningerne altså ende med at blive hjem for ukrainske flygtninge. Og trækker krigen i Ukraine ud og flygtningekrisen ligeså, kan det muligvis ende med at nedrivningsplanerne ændres.

- Der er ikke nogen, der rigtigt ved, hvor længe de ukrainske flygtninge skal huses. I første omgang handler det om, at hvis der kommer tusindvis af familier til Aarhus nu og her, så skal de have tag over hovedet.

- Så må man jo senere forholde sig til, hvad man gør på lidt længere sigt, siger Kristian Würtz.

Ifølge FN's flygtningeorganisation UNHCR er knap fire millioner mennesker flygtet fra Ukraine, siden den russiske invasion begyndte for godt en måned siden.