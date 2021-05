Fire efterlyste drenge har meldt sig selv

Det oplyser Østjyllands Politi i pressemeddelelse.

Selvom kvindens arm sad fast i taskens rem, forsøgte en af drengene at rive tasken fri. Efter nogle hårde træk, gik remmen i stykker, og drengene løb afsted med kvindens taske.

Jagt igennem haver

Kvinden var dog ikke så let at slå ud af kurs, og hun valgte at løbe efter drengene. Hun jagtede dem ind i et villakvarter og igennem flere haver, før drengene slap væk ved at hoppe ind i bus nummer 11 mod Harlev.

Da drengene var med bussen, kom en mand hen til kvinden og fortalte, at han havde set hele episoden. Han spurgte, om de sammen skulle køre efter bussen i hans bil, imens hun kontaktede politiet.