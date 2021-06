Fest og forløsning: Studenter fik sig i dag en overraskelse på studenterkørslen

Lastbilen var en mobil koncertplads, hvor DJ Kato stod parat til give de unge en stor fest.

- Studenterne har haft et sindssygt år. Det har været hårdt for dem, de har været meget hjemme, og det har jeg også selv. Jeg følte, at jeg kunne gøre noget, for at give dem en oplevelse, siger Kato, med det borgerlige navn Thomas Kato Vittrup, der er dansk DJ og producer.