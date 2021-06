Toilet-amok: Aarhusianske toiletter på overarbejde i landskampspause

Mere end to millioner danskere så med, da Danmark bankede Rusland 4-1 i parken. Og i de to halvlege, hvor bolden rullede, holdt østjyderne i den mest bogstavelige forstand på stort og småt.

Det fortæller Rasmus Bærentzen, fagleder hos Aarhus Vand.

- Vi kan tydeligt se, at når selve kampen står på, så bruger folk markant mindre vand end normalt.

Til gengæld var der gang i toiletterne og kaffemaskinerne i pausen.

- I pausen kan du jo se på grafen, at der er et kæmpe hop i forbruget. Og det skyldes jo nok at der bliver brygget kaffe, men i særdeleshed at der bliver skyllet ud i toiletter, forklarer han.