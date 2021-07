Fanebærers far fik sig en stor overraskelse: - Jeg var rørt til tårer

Den 42-årige, aarhusianske 49er-sejler, Jonas Warrers var kun seks år, da han sejlede alene for allerførste gang. Den historie gør sig også gældende for Jonas Warrers farfar og far, som beskriver sejlsporten som en familiesport.

Derfor ærgrede det også Jonas Warrers far, Peter Warrer, at han ikke havde mulighed for at se sin søn bære dannebrog ind på det olympiske stadion i Tokyo ved OL’s åbningsceremoni klokken 13:00 fredag, da OL officielt blev skudt i gang.

- Jeg vil rigtig gerne se det, også nu hvor han er udpeget som fanebærer. Det er jo stort. Men det vigtigste er Jonas’ præstationen ude på banen, og det ser vi helt vanvittigt meget frem til at følge, sagde Peter Warrer tidligere på dagen til TV2 ØSTJYLLAND.