Et års dag for Yahya Hassans død: Bliver mindet med eget digt

Digtet hedder ”Er vi ikke alle sammensat”, og Søren Marcussen mener, at digtet indeholder mange ligheder med Yahya Hassans egen skæbne.

- Jeg gennemser mit råmateriale med Yahya her 7 år efter det blev optaget, og så kan jeg lige pludselig se, at hold da op, det her er nærmest selvprofetisk, siger Søren Marcussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Langt bekendtskab

De to kunstnere mødtes i forbindelse med optagelserne til portrætserien 'Himlen Over Os' af Opgang2 Turnéteater, hvor Søren Marcussen tilbage i 2013 besøgte en ung Yahya Hassan til et portræt, som kan ses her.

- Digtet, der bliver udsendt i dag, er for mig en påmindelse om, hvordan livet kan gå, siger Søren Marcussen.