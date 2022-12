En togtur slog benene væk under Rasmus: Hvor er Sofie?

Rasmus Eldevig havde haft en lang og lidt hektisk dag. Han og hans femårige datter havde været på en endagstur fra Haderslev til København for at se juleudstillingen i Tivoli.

Han orkede ikke at bøvle med at tage sine overtræksbukser af, så han sad og kampsvedte i toget. Klokken var 20, og der ventede to tog og en bus, før de var hjemme.

Men så sad hun der. Lige overfor dem på den anden siden af bordet i toget. Sofie hed hun. Eller Sophie.

Datteren Josephine elsker at snakke. Også med fremmede. Så hun faldt i snak med Sofie overfor, og kort efter faldt han også i snak med hende.

De talte om København, om VM i fodbold og alt muligt andet.

- Da jeg sad I bussen fra Kolding til Haderslev, og Josephine endelig var faldet i søvn, kunne jeg mærke det. At det havde været en særlig togtur, en fremragende togtur. Og at jeg havde mødt en mega-sød person, siger Rasmus Eldevig til TV2 ØSTJYLLAND.

God mavefornemmelse

Da han kom hjem, blev mødet med Sofie ved med at fylde.

- Det havde ligesom sat sit i min mave og mit hoved. Min kammerat spurgte også, hvad i al verden der skete med mig, fordi han syntes, jeg var ved siden af mig selv, fortæller Rasmus Eldevig.

Han besluttede sig derfor for at skrive et opslag på Facebook, hvor han deler sine kontaktoplysninger i håbet om, at Sofie skulle have lyst til at række ud til ham:

'Til Sofie/Sophie. Jeg vil først gerne takke dig for en god stund i toget. Både for mig og Jose. Du var virkelig sød og god over for hende, samt jeg synes virkelig, det var hyggeligt at snakke med dig.'