- Er du til bål, vin og et godt grin? Jakob bruger kæmpe banner til at søge kæreste

- Jeg tænkte bare, at der findes så mange datingsider, men det har ikke virket. Så jeg tænkte, at jeg måtte gøre noget nyt for at finde en kæreste, fortæller Jakob Glavind.

Teksten på banneret skulle være fængende, men også beskrive ham selv. Og det var lidt af en opgave for Jakob Glavind.

- Jeg kan godt lide bål, vin og at grine. Og så tænkte jeg, at det var federe med et rim. Men jeg brugte faktisk ret lang tid på det, for jeg er virkelig ikke ret god til at rime, fortæller han grinende.

Har ikke store forventninger

Jakob Glavind arbejder til daglig som tømrer, og det er også det, der har gjort det muligt for ham at hænge banneret op på byggestilladset.

- Jeg er nyansat i firmaet og spurgte så min mester, om jeg måtte hænge banneret op. Han grinte lidt og sagde, at normalt ville han sige nej, men fordi det var så god en idé, så måtte jeg gerne, siger han.