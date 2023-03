Ekstraordinært beløb: Så meget kostede det at slukke kæmpebrand

Så meget har det kostet i ekstraudgifter for Østjyllands Brandvæsen at slukke branden i Studstrupværket.

Kasper Sønderdahl understreger, at 1,9 millioner er rigtig mange penge for kommunerne, men fortæller også, at det kunne have været meget højere.

- Det er et ekstraordinært beløb, og det var en ekstraordinær hændelse, siger Kasper Sønderdahl, der er beredskabsdirektør for Østjyllands Brandvæsen.

- Det er meget meget billigt for så stor en brand. Det er et beløb, der er ekstraordinært, da det ikke har været budgetteret med, men hvis du ser på, hvor mange timer der er brugt på at slukke branden, så er det billigt, siger beredskabsdirektøren.



Han fortæller, at en del af grunden til, at prisen ikke er højere er, at Østjyllands Brandvæsen har fået hjælp fra Forsvaret og Beredskabsstyrken, hvor staten har stået for deres aflønning.

Derudover var der mange fastansatte, der hjalp til under branden, hvis løn var budgetteret med i forvejen.

Beløbet er dog stadig større, end noget Kasper Sønderdahl har oplevet før.

- Jeg kan ikke huske, at det er blevet brugt flere penge på én brand. Det er i hvert fald ikke sket i de fire år, jeg har været her som beredskabsdirektør.