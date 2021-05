Efterlysning: Fire drenge mistænkes for gaderøveri

En 38-årig kvinde cyklede den 29. april på Silkeborgvej i Aarhus i retning mod Brabrand. Hun havde netop passeret ringvejen og kørt forbi et busstoppested, hvor fire drenge stod og ventede på bussen.

Kvinden hørte pludselig nogen komme løbende bag hende. Det var drengene, der var løbet efter kvinden. De prøvede at rive hendes skuldertaske af, hvilket fik hende til at vælte, hvor hun fik sin cykel ned over sig.

Det oplyser Østjyllands Politi i pressemeddelelse.

Selvom kvindens arm sad fast i taskens rem, forsøgte en af drengene at rive tasken fri. Efter nogle hårde træk, gik remmen i stykker, og drengene løb afsted med kvindens taske.

Jagt igennem haver

Kvinden var dog ikke så let at slå ud af kurs, og hun valgte at løbe efter drengene. Hun jagtede dem ind i et villakvarter og igennem flere haver, før drengene slap væk ved at hoppe ind i bus nummer 11 mod Harlev.

Da drengene var med bussen, kom en mand hen til kvinden og fortalte, at han havde set hele episoden. Han spurgte, om de sammen skulle køre efter bussen i hans bil, imens hun kontaktede politiet.

Politiet blev tilkaldt og fik standset bussen, men drengene var allerede stået af kort tid før. De var hoppet af bussen ved Rema 1000 på Hejredalsvej. Det har efterfølgende ikke været muligt at opspore drengene.

Offentliggørelse af overvågningsbilleder

Efter den forgæves jagt på de fire drenge, er der gået knap en måned. Derfor offentliggør Østjyllands Politi nu overvågningsbillederne fra bussen, i håb om at kunne identificere de fire drenge.

Drengene beskrives således:

13-17 år gamle

Arabiske af udseende

En bar sort hættetrøje, en bar sort jakke med hætte, en bar sort sweatshirt, og en bar sort dynejakke

De var alle iført jeans og sneakers

To af dem har stort, sort krøllet hår, en har glat, sort hår, mens den sidste bar en sort kasket

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114.

Du kan se billederne fra bussens overvågningskamera i Østjyllands Politis video herunder: