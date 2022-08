Efter bakterier i vandet: Grønt lys til en dukkert på populær strand

Det er ifølge hende svært at sige noget generelt om, hvor og hvor ofte, man kan forvente det sker.

- Det er svært at svare på. Der er mange tilfældigheder i det. Det kan være meget forskelligt, hvordan regnen falder på strækninger langs kysten, og der er mange andre ting, der spiller ind.

Tag på andre strande

Man kan dog godt konkludere, at der generelt er større risiko for bakterier i badevandet efter større regnskyl. Derfor har Annemette Sørensen også et råd til badeglade aarhusianere og andre strandgæster langs bugten.

- Når det regner meget eller lige har regnet meget i bynære områder, så vent lidt med at bade. Tag ud til de strande, som ligger ude på landet.