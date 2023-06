Dronningens ferieslot får nyt kobbertag: - Det er lidt vemodigt

- Vi har været lidt i tvivl om, hvor gammelt kobbertaget er, men kobbersmedene er sikre på, at det er det oprindelige kobbertag fra 1902, fortæller Per Højgaard-Jensen, siden 2017 tilsynsførende slotsforvalter på Marselisborg Slot.

Om man bor i et kolonihavehus eller på et kongeligt slot, er én ting sikkert.

Renoveringen er dog ikke så ligetil, for der skal blandt andet tages hensyn til de kongelige besøg hen over året. Dronningen benyttet typisk Marselisborg Slot ved højtiderne.

- Det er en hjertesag for os, og det tror jeg også gælder for de andre givere. Vi har en flot, alsidig og superintelligent dronning, og det har jeg synes, lige siden jeg var barn, siger Karin Salling, næstformand i Salling fondene.

At slottet på den måde går i arv hænger også sammen med det særtræk, at slottet faktisk er dronningens. Hvor de øvrige kongelige slotte i Danmark alle tilhører staten, er lige præcis Marselisborg Slot majestætens private ejendom.

- Selvfølgelig er det for dronningens skyld, men det er også for dem, der kommer efter. Vores kronprinsepar fortjener også en god bolig at komme til her i Aarhus, for vi er jo alle sammen begejstrede, når kongefamilien kommer til Aarhus, siger Karin Salling.

Selv om dronning Margrethes far altså ikke selv så ofte besøgte Aarhus, er det alligevel i nogen grad hans ære, at dronning Margrethe og hendes familie så ofte opholder sig i byen, har hun tidligere fortalt til TV2 Østjylland.

- Da min far foreslog, at vi (dronningen og prinsgemalen) skulle bruge slottet som sommerhus, var jeg lidt skeptisk, for jeg kendte det bedst som et gammeldags hus eller som et dødt hus, men min mand havde friske øjne og sagde, at det må du sige ja til, for det er et dejligt sted, det ligger vidunderligt, og vi kan få det pragtfuldt her, lød det fra majestæten, der blev rigtig glad for slottet.

- Det er noget særligt. Det betyder virkelig ferie for os at være på besøg på Marselisborg, sagde hun for år tilbage til TV2 Østjylland.

Vemodigt

Margrethe, dengang var prinsesse og tronfølger, overtog slottet i 1967 og fik sammen med sin mand sat sit præg på stuerne og værelserne.