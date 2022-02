Dramatisk museum nomineret til international pris

Besættelsesmuseet i Aarhus er nomineret til årets museum i Europa - European Museum of the Year Award 2022. Her skal museet kæmpe med 58 andre museer om prisen.

Det er de blandt andet for deres udstilling om at leve under krigen i Aarhus. Og hos museet er begejstringen for nomineringen helt i top.

- Vi synes, det er helt fantastisk, og kan nærmest ikke få armene ned, siger museuminspektør hos Besættelsesmuseet, Søren Rasmussen.