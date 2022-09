DR-redaktion i Aarhus nedlægger arbejdet efter fyringsrunde

- Det hænger dårligt sammen med de mål, som ledelsen kom med, da indlandsredaktionen blev stiftet.

DR Nyheder hårdt ramt

De ansatte på indlandsredaktionen i Aarhus er ikke de første i DR, som nedlægger arbejdet efter fyringsrunden.

Tirsdag til onsdag morgen nedlagde de ansatte under afdelingen DR Kultur, Børn og Unge arbejdet i protest mod de omfattende ændringer i DR.

Ændringerne betød tirsdag, at 14 ansatte i DR Nyheder og 33 ansatte i Kultur, Børn og Unge fik at vide, at DR vil afskedige dem.