Amputationssag: Finder millioner til hospitaler og særlig operationsstue

Endelig skal de sidste fem millioner kroner placeres i en pulje, der senere skal anvendes til, hvad politikerne kalder for "bredere amputationsforebyggende indsatser".



- Udbygningen af karkirurgien vil ske i etaper, der vil strække sig over nogle år. Der skal blandt andet sikres fysisk kapacitet samt uddannes og rekrutteres personale, herunder både læger og sygeplejersker. Samtidig er det vanskeligt at estimere det faktiske kapacitetsbehov på lang sigt, fremgår det videre af budgetaftalen.

Plan fremlægges i oktober

Problemerne på området for karkirurgi er dog ikke løst med 38 millioner kroner, synes at stå klart i regionsrådet, for det er indføjet i budgetaftalen, at der til oktober fremlægges en plan for langsigtet udvikling af karkirurgien i regionen.

I planen vil blandt andet indgå etableringen af en selvstændig karkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, ligesom det skal sikres, at det karkirurgiske område er repræsenteret i afdelingsledelsen i området hjerte-, lunge- og karkirurgi på Aarhus Universitetshospital, fremgår det.