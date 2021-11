Derfor lyser Aarhus op i lilla

Det er ikke kun i Aarhus, at dagen markeres med lilla farver. Verden over oplyses bygninger for at sætte fokus på for tidligt fødte og deres familier.



- Det er et vigtigt tema, som vi har stor opmærksomhed på både på hospitalet og gennem samarbejde med kommunen om 'tidligt hjemmeophold', der er en mulighed for at blive udskrevet, selv om barnet stadig har behov for mad gennem sonde, og familien har brug for tæt kontakt med hospitalet, sagde overlæge Jesper Padkær Petersen, Nyfødt- og Børneintensivt Afsnit på Aarhus Universitetshospital.

Det lilla lys på Lighthouse og Aarhus Universitetshospital blev tændt ved solnedgang, mens Aarhus Rådhus lyste op fra klokken 20.00.