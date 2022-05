Derfor ligner gågaden en stor kattebakke

Har du også undret dig over, hvorfor en del af gågaden i Aarhus her til eftermiddag ligner en stor kattebakke, er her forklaringen.



Det er nemlig Østjyllands Brandvæsen, der har spredt en stor mængde kattegrus. Det fortæller Brian Arentsen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

- Der var trukket noget olie eller et eller andet glat materiale ned gennem gågaden, så vi har lige været nede og sørge for, at folk ikke går og glider rundt i det, siger operationschefen.