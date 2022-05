Se kortet: Her er østjyderne mest skeptiske over for EU

Er man ung og universitetsuddannet, kan det derimod være en personlig fordel, at man har mulighed for at søge job i hele EU. Derfor er denne gruppe ifølge Derek Beach mere tilbøjelig til at være mere positivt stemt over for EU.

Samtidig påpeger Derek Beach, at EU-skepsis til en vis grad flugter med den enkelte danskers politiske generelle ståsted.

Således hænger det at være EU-modstander også sammen med eksempelvis nationalisme, modstand mod indvandring og manglende tillid til magteliten i de store byer, forklarer han.

- Hvis man er lavtuddannet eller så at sige er lidt tættere på bunden af samfundet, kan EU måske føles som en spændetrøje for større offentlige investeringer i velfærdssamfundet, siger Derek Beach.