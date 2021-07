Danish Crown var medforfatter på flere rapporter fra universitet

Der er i alle tilfælde tale om rapporter om klimabelastningen fra oksekød og svinekød. Et emne, som Danish Crown har store kommercielle interesser i, eftersom virksomheden er en af verdens største eksportører af svinekød samt en af de største leverandører af oksekød i Europa.

Claus Emmeche, der er lektor på Københavns Universitet og ekspert i forskningsetik, finder Kammeradvokatens konklusioner "dybt bekymrende".

- Det her er en sag, som uddyber alvorligheden af skandalen omkring oksekødrapporten.

- Det tyder på, der har været et mønster, og der er helt klart behov for at se på, hvad der faktisk er sket, men også rydde op i det, man fristes til at kalde en kultur, hvor det har været let for eksterne parter at få den type indflydelse på universitetsforskning, siger han til Information.