Niclas og vennerne lever fodbolddrømmen – er allerede på plads i Baku

- Her er nærmest ingen turister, og vi er nok de eneste danskere i gadebilledet. Men selvom de lokale ikke er særligt gode til engelsk, så er de imødekommende, og det er billigt at være her, siger Niclas Danny Fyenbo.

Den unge aarhusianer er studerende og har fri for tiden. Flere af rejsekammeraterne har valgt at holde ferie for at følge de danske fodbolddrenge på tætteste hold.