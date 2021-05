Coronapas med børnesygdomme – men turistmagneter glæder sig

For turistattraktionerne i Østjylland er den nye app en kærkommen gave her inden sommersæsonen, hvor mange håber at få besøg af tusinde af gæster.

- Det er fantastisk. Det, at appen selv fortæller mig, om den er gyldig eller udløbet, er en stor lettelse. Det gør det hurtigere for både os og kunderne, siger Allan Arve Vestbæk, leder for reception og billetsalg i Den Gamle By.

Det samme budskab melder også Tivoli Friheden og Ree Park Safari, hvor personalet glæder sig til en ny og smartere måde at tjekke deres gæster. Den hidtidige måde har været ustabil og krævende, lyder det.