Stjernearkitekt bag nyt storslået byggeri til 73 millioner

- Det har været en meget langsommelig proces. Der har været sogn-sammenlægninger og andre forstyrrelser, der har gjort, at projektet flere gange har været sat i bero, siger Rasmus Kolding.

Plads til store forsamlinger

I beslutningsprocessen har det været vigtigt for menighedsrådet, at kirken kan være fleksibel, således at den kan rumme en almindelig søndag, men også de store højtider.

- Vi har i bedømmelsesudvalget lagt vægt på, at kirken både kan være intim, og bruges til de 75 kirkegæster vi plejer at have hver søndag. Men den skal også være så stor, at vi kan fylde kirken med 410 gæster til påske og jul, siger formanden for bedømmelsesudvalget.