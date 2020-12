Cheminovas tidligere ejer giver 125 millioner til oprydning

- Det er jeg utroligt glad for. Det viser, at de også er med til at tage et samfundsansvar for oprydningen efter Cheminova, siger hun.

Regeringen har i finansloven afsat 630 millioner kroner frem mod 2025 til oprensning af flere af de såkaldte generationsforureninger.

Cheminova producerede blandt andet plantebeskyttelsesmidler til landbruget.

I 1999 ændrede virksomheden navn til Auriga Industries. I oktober 2014 blev virksomheden solgt til den amerikanske kemivirksomhed FMC Corporation.