Dramatisk anholdelse i bybus - politiet trak våben

Det viste sig, at der var tale om et hardballgevær, men politiet har alligevel valgt at tage de to mænd med på stationen.

- At have et gevær fremme på den måde skaber enorm utryghed, siger Jakob Christiansen.

- Vi er ved at vurdere, hvad de skal sigtes for, siger han videre.

Politiet har efterfølgende været i dialog med de passagerer, der sad i bussen, da politiet gik ind i med bussen med trukne våben.

- Det har været en voldsom anholdelse for de passagerer, der sad derinde, siger Jakob Christiansen.