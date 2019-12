Byt dig til nyt tøj for næsten ingen penge

Julen er festernes højtid, der i manges tilfælde kræver et festligt outfit.

Men der er hverken grund til at belaste miljøet, støtte børnearbejde eller spendere tusindvis af kroner på et nyt outfit til årets julefrokost eller nytårsaften.

Det mener søstrene Laura Pedersen og Anna Pedersen, som står bag en lille butik i Aarhus, hvor kvinder kan bytte kvalitetstøj med hinanden.

Det at være bæredygtig behøver ikke være en kedelig tjans. Man kan sagtens få en masse udskiftning i sin garderobe og samtidig være god ved klimaet. Laura Pedersen, medejer, Det Kollektive Klædeskab, Aarhus

- Det er fedt, for det at være bæredygtig behøver ikke være en kedelig tjans. Man kan sagtens få en masse udskiftning i sin garderobe og samtidig være god ved klimaet, siger Laura Pedersen, der er medejer af Det Kollektive Klædeskab i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Søstrene Laura og Anna Pedersen står bag byttebiksen i Aarhus.

I forretningen, som ligger på Vestergade i Aarhus, kan man bytte sig til alt det tøj, man vil. Det kræver dog, at man naturligvis har noget tøj at bytte med og så kræver det et medlemskab, som koster 139 kroner per måned.

- Helt lavpraktisk handler det om, at man kommer ind med det tøj, man ikke giver nok kærlighed, og som bare hænger i skabet og ikke fejler noget. Tøjet tages i bytte for nogle point, og med de point kan man så gøre nye fund i butikken, siger Anna Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

I Det Kollektive Klædeskab kan man bytte sig til alt fra festkjoler til striktrøjer.

Nanna Jenner fra Aarhus er en af de kvinder, der benytter sig af at kunne bytte det tøj, man ikke selv får brugt længere, til noget nyt. Hun er selv medlem i Det Kollektive Klædeskab, og hun bytter sig ofte til nyt tøj.

- Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg har afleveret så meget tøj hernede, men jeg har også fået rigtig meget med hjem. Og det giver bare helt vildt god mening at rydde ud i sit klædeskab og så give de ting, man ikke får brugt, videre til nogen, som rent faktisk får det brugt. Og så får man jo også selv noget tøj, som man bliver gladere for, og som man får brugt, siger Nanna Jenner til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Nanna Jenner er medlem af Det Kollektive Klædeskab i Aarhus. Hun har blandt andet medbragt to festlige kjoler, som hun håber, hun kan bytte til et andet festligt nytårsoutfit.

Kun for piger

I byttebiksen kan man bytte sit tøj til en festlig kjole, men man kan også bytte sig til en helt almindelig striktrøje, et par bukser eller en jakke.

På nuværende tidspunkt er det dog kun piger, der kan komme ind og aflevere deres aflagte tøj og få andres med hjem.

- Lige nu har vi kun kvindetøj, fordi det er det, der har været efterspørgsel på, men vi har faktisk flere mænd, der skriver til os og kommer herned og spørger, om vi også kommer til at have herretøj, så tiden må vise om markedet er til det, for det kunne være fedt at have noget til den anden halvdel, siger Anna Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Søstrene har haft butikken i knap to måneder, og indtil videre lader det til, at de aarhusianske kvinder, godt kan lide byttekonceptet.

- Jeg synes, de har taget vildt godt imod det. Vi får en masse opbakning, og der kommer nye medlemmer og nye stile til hver dag, så vi er rigtig glade, siger Laura Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det Kollektive Klædeskab har også en forretning i Odense, i Svendborg og på Vesterbro i København.

Laura og Anna Pedersen har haft butikken i knap to måneder.