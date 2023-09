Byggeansøgningen er sendt: Kasper vil plante en 18 meter lysende skærm i midtbyen

Kasper Bjerreskov drømmer om at få lov til at placere en 18 meter lang og 2,4 meter høj LED-skærm på toppen af bygningen på Banegårdspladen 20 midt i Aarhus, som er Dagbladet Demokratens tidligere domicil frem til lukningen i august 1974.

Bygningen fra 1936 er i dag ejet af Ejendomsselskabet Olav de Linde, som ifølge Kasper Bjerreskov allerede har sagt god for, at skærmen - kan få lov til at komme op, hvis ellers Aarhus Kommune er med på ideen.

- Det handler om at bringe mere liv ind på Banegårdspladsen. Bygningen er født med et skiltestativ på taget, som har stået tomt i årevis, og det er en skam, når man har så god en placering, siger Kasper Bjerreskov.

Han har sendt en byggeansøgning til kommunen, som han venter svar på nu.

Ikke kun til kulturlivet

- De standere med skærme på indfaldsvejene, som kommunen selv har stillet op, er mig bekendt forbeholdt kulturelle arrangementer alene. Mit håb er, at vi kan få lov til at lave en reklameplads, der kan bruges af mange forskellige både kommercielle og kulturelle kræfter her i byen.