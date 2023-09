Brand bryder ud på plejehjem - én hastet på hospitalet

Inden for kort tid kunne flere ambulancer ses køre til boligområdet og mindst en derfra igen med udrykning.

Årsagen er en brand på et plejehjem.

I et opslag på X klokken 20.31 skriver politiet, at én person er kommet slemt til skade i branden.

Thomas Jørgensen fra Østjyllands Brandvæsen oplyser, at der er kommet styr på flammerne. Branden har tilsyneladende raset i et rum og ikke spredt sig yderligere.

Brandvæsnet rykkede først ud med to brandvogne, men efter samtaler med personalet på stedet valgte man at sætte yderligere to brandvogne afsted. Dertil kom en indsatsleder.