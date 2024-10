Tip afslørede mand med lejlighed fuld af stjålne cykler

På baggrund af det, politiet kalder et troværdigt tip, slog en specialpatrulje fra Østjyllands Politi torsdag til mod en adresse i Viby.

Her fandt politiet i alt 20 cykler, der stod i lejligheden samt et tilhørende skur og kælderrum, står der i døgnrapporten.

- Undervejs i politiets indsats på adressen ankom lejlighedens 43-årige mandlige beboer på en cykel. En cykel, som sjovt nok også viste sig at være stjålet, skriver politiet.



Foruden de 20 stjålne cykler fandt politiet også et stjålet batteri til en elcykel.

Den 43-årige mand blev sigtet for at have stjålet cyklerne og erkendte samtlige forhold på stedet.

Cyklerne er nu i politiets varetægt med henblik på, at de skal tilbage til de retmæssige ejere.