Boligforeninger halter efter: Mette har købt en Tesla, men kan ikke lade op

For IdHAIR var det en ”no-brainer” at gøre ladestanderne tilgængelige for borgerne. Det kostede nemlig ikke det store at etablere ekstra ladepladser, når man nu allerede var i gang med at grave.

- Hovedgrunden til, at vi gjorde det, var fordi vi selv havde behovet. Derefter ville vi gerne lave god kundeservice for dem, der besøger os. Og så fandt vi ud af, at vi lige så godt kunne gøre dem tilgængelige. Vi taber ikke noget ved det, men har en masse at vinde på det, siger marketingchef hos IdHAIR, Kasper Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bedre samarbejde med virksomheder

Hos IdHAIR håber man, at tilbuddet kan inspirere andre virksomheder til at gøre noget lignende. Samme opfordring har byrådsmedlem, Jakob Søgaard Clausen (DF), der vil arbejde for, at kommunen bliver bedre til at samarbejde med virksomhederne.

- Jeg synes, det er rigtigt god stil af IdHAIR. Jeg tror også, det er en del af løsningen, for vi skal heller ikke have så mange ladestandere, at der er en til hver enkelt bil. Det er både spild af ressourcer og lidt skørt. Derfor handler det om at udnytte den kapacitet, der er rundt omkring, siger han.