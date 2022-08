Bil vælter rundt i midtby-uheld

Østjyllands Politi bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at der klokken 00.44 indløb en anmeldelse om et trafikuheld.

En bil svingede til venstre i krydset mellem Jægersgårdsgade og Strandvejen, og det forårsagede et sammenstød med en anden personbil, der var på vej lige ud i krydset.

Ifølge vagtchef ved Østjyllands Politi Hans Henrik Bagger kom ingen umiddelbart til alvorligt skade ved uheldet.