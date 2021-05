Bil og motorcykler konfiskeret: 600 mødtes til stort biltræf

Bil og motorcykler beslaglagt

De blev ikke mindre af, at bilerne ifølge Østjyllands Politi flyttede rundt på flere lokationer i Aarhus, inden de til sidst vendte tilbage til den nordlige del af byen.

De fremmødte patruljer beslaglagde én bil for vandvidskørsel på grund af en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent af det tilladte. Det kan politiet som følge af de nye regler om vanvidsbilisme, der trådte i kraft tidligere i år.

Også et par motocross-motorcykler blev konfiskeret af politiet. Her handlede det dog ifølge vagtchef hos Østjyllands Politi Stig Heidemann om, at de ikke var indregisteret. Det skal nu ske hos skattemyndighederne.