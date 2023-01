Barnebarn: Det viser, mennesker skal behandles ordentligt

Charlotte Ahm var med til at sparke Else-sagen i gang i 2020, da hun gav TV 2 lov til at opsætte skjulte kameraer hos sin farmor Else Marie Larsen på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Optagelserne af behandlingen af hende rystede Danmark, da dokumentaren Plejehjemmene bag facaden blev vist.

Torsdag blev der sat juridisk punktum i sagen mod to tidligere ansatte, der hver har fået en bøde på 5000 kroner for grov pligtforsømmelse i deres pleje af 90-årige Else Marie Larsen.

Til gengæld er en kommende retssag droppet.

- For mig er det ligemeget, om det er en bødesag eller retssag. Det handler om princippet om, at man skal behandle mennesker ordentligt, og ellers har det konsekvenser, siger Charlotte Ahm til TV2 ØSTJYLLAND.