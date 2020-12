Bagedyst-vinder en uge efter sejren: - Det har været hårdt, men også virkelig sjovt

Overgik alle andre

Han blev i løbet af konkurrencen kåret til ugens mesterbager fire uger i træk, og det er aldrig før sket i Bagedystens historie.

Hvad fremtiden bringer på kage-bage-fronten, ved han dog ikke endnu. Men han har mange ideer. Først vil han dog tage sin uddannelse til molekylærbiolog færdig.

- Nu er jeg ved at tage min kandidat færdig. Det tager to år, og hvad jeg kan overskue ved siden af studiet med kage, må jeg se på. Det kunne være sjovt at lave nogle kurser, små events i Aarhus eller udvikle nogle kager, siger Bagedyst-vinderen, der dog lægger vægt på, at det er vigtigt for ham at gøre sin uddannelse færdig.

Om han efter uddannelsen satser på en karriere inden for kage-branchen ligesom tidligere Bagedyst-vindere, må tiden vise.