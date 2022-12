Anklager går efter flere års fængsel til voldtægtsanklaget læge

Det er anklager og forsvarers procedurer, som var skyld i, at dommen er udsat.

Anklageren procederede blandt andet, at det var hævet over enhver rimelig tvivl, at lægen er skyldig, da han blandt har afgivet forskellige forklaringer, som ikke har stemt overens. Forsvareren mener på den anden side ikke, at lægens handlinger falder udenfor, hvad der er forbundet med hans stilling.

Under onsdagens afhøringer kom Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering frem, og ifølge den er der ikke noget i journalen, som ud fra et lægefagligt skøn giver anledning til hverken en gynækologisk undersøgelse eller at undersøge patientens bryster.





