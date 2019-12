Anders har skrevet 52 sange på 52 uger: - Nogle har været direkte dumme

En sangskriver fra Aarhus igangsatte for et år siden et ambitiøst nytårsforsæt. Han ville skrive 52 sange på 52 uger – en sang for hver eneste uge af 2019.

Nu er han næsten i mål, og på søndag udgiver han den sidste sang i projektet.

Der er nogle sange, hvor det godt kan virke sådan lidt: ”Er han okay?” Og så er der nogle af dem, der bare er direkte dumme. Anders Fuglsang Christiansen, musiker, Aarhus

- Jeg plejer ikke at holde mit nytårsforsæt, ligesom mange andre heller ikke gør. Men den her gang sagde jeg: ”Nej, Anders – din knold. Nu gør du det,” siger Anders Fuglsang Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

01:56 VIDEO: Den 8. januar 2019 besøgte vi første gang Anders Christiansen for at høre om hans store projekt. Luk video

Anders Fuglsang Christiansen er uddannet musiklærer og har undervist i musik i flere år. I dag arbejder han i en daginstitution.

Temaerne i sangene er meget forskellige. En af dem handler om hans idol, Paul Simon, en anden handler om en røgfyldt bar, og en tredje handler om et mellemværende med et leasingselskab.

Det giver et indblik i, hvor jeg er på det pågældende tidspunkt, og hvad jeg har lyst til at skrive om lige der. Anders Fuglsang Christiansen, musiker, Aarhus

- Der var på et tidspunkt, hvor jeg skulle aflevere en bil tilbage til et leasingselskab, og så fik jeg bare en regning på 10.000. Det var jeg lidt ked af. Det var i foråret, og så skrev jeg en sang for at minde mig selv om, at alting bliver bedre i maj, siger Anders Fuglsang Christiansen.

- Der er nogle sange, hvor det godt kan virke sådan lidt: ”Er han okay?” Og så er der nogle af dem, der bare er direkte dumme. Men det giver et indblik i, hvor jeg er på det pågældende tidspunkt, og hvad jeg har lyst til at skrive om lige der.

00:58 VIDEO: Her kan du høre den første sang, Anders Fuglsang Christiansen udgav i 2019. Luk video

Inspiration fra udlandet

I januar besøgte vi også Anders Fuglsang Christiansen, da projektet skulle søsættes. Han havde fået ideen fra udlandet og blev inspireret til selv at kaste sig ud i den.

- En af grundene til, at jeg startede på det var, at jeg kunne katalogisere mine følelser. Hvordan havde jeg det i den uge, og hvordan jeg kan genkende de følelser en anden gang, så jeg kan bearbejde dem, sagde han d. 8. januar 2019 til TV2 ØSTJYLLAND.

Starter og slutter med kæresten

Sangene er blevet uploadet på Facebook-siden ”52 sange, på 52 uger,” og her kan man inden længe også høre den sidste af udgivelserne, der udkommer på søndag.

- Den første sang handlede om min kæreste, og så tænkte jeg, at det kunne være en fin slutning, hvis den sidste også handler om min kæreste. Vi har et stort år foran os og skal giftes til august, så det kunne være fint at runde det af på den måde, siger Anders Fuglsang Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

De fleste af sangene er bleve indspillet i stuen hos Anders Fuglsang Christiansen.

Og nytårsforsættet til næste år? Ja, det lægger han sig efter lidt betænkningstid også fast på.

- Det ved jeg sgu ikke. Jo, jeg vil gerne lave en podcast. Lad os lave en kontrakt på det. Det bliver mit nye nytårsforsæt, siger han.

Det næste projekt bliver altså en podcast om historie. Den skal dog ikke udkomme 52 gange i løbet af året.